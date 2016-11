Weißensee.

Der Schülerchor der Stephanus-Schule lädt am 24. November um 16 Uhr zu einem Konzert in die Schule in der Albertinenstraße 20 ein. Aufgeführt wird ein Programm mit christlichen Liedern sowie Spaß- und Bewegungsliedern. Begleitet wird der Chor mit Klavier, Gitarre, Geige und Kontrabass. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Chorarbeit wird gebeten. Weitere Informationen unter96 24 97 51 und im Internet auf www.stephanus-schule.de