Theresienlauf der Katholischen Theresienschule Berlin Weißensee

Sponsorenlauf der Katholischen Theresienschule Weißensee



Laufen für die Mensaerweiterung



Auf vollen Touren laufen die Vorbereitungen für den 23. September 2017. An diesem Samstag will dieSchulgemeinschaft der Theresienschule das Geld erlaufen, das uns für die Erweiterung unserer Mensa noch fehlt.Bisher müssen wir „im Schichtprinzip“ - erst für die Jüngeren, dann für die Älteren - Mittagspausen von je einer Schulstunde anbieten, damit alle SchülerInnen beim Essen einen Sitzplatz haben.Wir wollen jetzt unsere Mensa größer bauen und erhoffen uns zukünftig eine gemeinsame Mittagspause für alle.Dafür strengen wir uns an: Wir laufen Runden um den Weißen See. Erst suchen wir Unterstützer (Sponsoren), die unsere Anstrengung in Geld verwandeln. Für jede gelaufene Runde um den Weißen See sollten sie hinterher mindestens 5 Euro geben und das lassen wir uns unterschreiben.Am 23. September laufen wir nicht nur, wir gestalten daraus ein Schulfest am Weißen See mit viel Spaß und musikalischer Unterstützung; alle Eltern können sich mit Aktivitäten einbringen! Nachfragen können gerichtet werden an das Vorbereitungsteam unter theresienlauf@theresienschule.de