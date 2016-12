Weißensee.

Ein Tag der offenen Tür findet am 7. Januar von 10 bis 13 Uhr im katholischen Gymnasium Theresienschule in der Behaimstraße 29 statt. Die Schule in Trägerschaft des Erzbistums Berlin bietet ab Klasse fünf einen altsprachlichen und ab Klasse sieben einen neusprachlichen Bildungsgang an. Im außerschulischen Bereich gibt es am Gymnasium zahlreiche Arbeitsgemeinschaften. Weitere Informationen auf www.theresienschule.de