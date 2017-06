Weißensee.

Eine Führung durch das Naturschutzgebiet Fauler See veranstaltet das Umweltbüro am 27. Juni. Treffpunkt ist um 11 Uhr im Umweltbüro in der Hansastraße 182A. Stefan Grenz wird über Besonderheiten im Naturschutzgebiet informieren. Die Führung wird etwa anderthalb Stunde dauern und ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter

92 09 04 80.