„Australian Bee Gees“ am 21. November im Admiralspalast

Mitte. „Australian Bee Gees“ ist heute in vielen Teilen der Welt als die beste Tribute-Band der legendären Bee Gees bekannt. Am 21. November ist sie im Studio des Admiralspalastes zu erleben.

Die frühere Top-40-Coverband wurde 1996 während eines Fluges von ihrer Heimat Australien nach Singapur gegründet. Über den Wolken eröffnete ihnen ihr Booking-Agent, dass es schon immer sein Traum war, die Geschichte der Bee Gees auf der Bühne zu präsentieren. Er war davon überzeugt, dass dank der Stimmen und der musikalischen Fähigkeiten seiner Jungs eine solche Show ins Leben gerufen werden könnte. Die Bandmitglieder waren zunächst sprachlos, hatten sie selbst doch genau diese Idee seit einiger Zeit in ihren Köpfen. So wurde mit einigen Gläsern Champagner angestoßen und „Australian Bee Gees“ geboren.„Australian Bee Gees“ bietet dem Publikum mit der „Bee Gees-Show“ ein unvergessliches Erlebnis voller magischer Momente. Den talentierten Musikern zuzusehen und zuzuhören, gibt einem das Gefühl, ein Bee Gees-Konzert live zu erleben. In der Show lassen „Australian Bee Gees“ sowohl die Bee Gees-Klassiker aus den 60ern und 70ern als auch viele denkwürdige Momente der „One Night Only“-Konzerte wiederaufleben.

„Australian Bee Gees“ ist zu erleben am 21. November, 20 Uhr im Studio des Admiralspalastes am Bahnhof Friedrichstraße. Karten unter 22 50 70 00 und an allen Vorverkaufsstellen.

