Besondere Orte entdecken: Aktualisierter Stadtplan macht neugierig auf Weißensee

Weißensee. „Aber hallo, Weißensee!“ ist der Stadtplan für alle, die den Ortsteil von einer etwas anderen Seite entdecken wollen. Er wird voraussichtlich im Mai in einer aktualisierten Fassung erscheinen.

0176 23 44 32 91, über Weitere Informationen gibt es bei Christiane Kürschner unter0176 23 44 32 91, über info@frollein-wortstark.de sowie auf www.aber-hallo-weissensee.de

„Dafür halten wir Ausschau nach den spannendsten, neuesten und verstecktesten Projekten, Menschen und Läden in Weißensee“, sagt Christiane Kürschner. Sie kam gemeinsam mit den Weißenseerinnen Anka Büchler und Julia Roth auf die Idee, solch einen Stadtplan zusammenzustellen. Für die Kartografie sorgt Gunther Schulz.Der Ortsteil blüht seit einigen Jahren richtig auf. In vielen Baulücken entstanden oder entstehen neue Wohnhäuser. Einstige Gewerberäume sind heute Orte der Kunst und Kultur. Viele leerstehende Läden werden inzwischen wieder genutzt. Vor allem in den ruhigen Straßen des Komponistenviertels und rund um den Weißen See siedelten sich neue Projekte, Cafés, Restaurants und Läden an. Vieles von dem entdeckt man aber erst auf den zweiten Blick. Gleiches gilt für Künstler und Initiativen aus der Lehderstraße und der Rennbahnstraße.Deshalb organisierten Anka Büchler, Julia Roth und Christiane Kürschner im Oktober 2015 einen Selbstständigen-Stammtisch. Dieser findet seitdem regelmäßig statt. Dort entstand die Idee, einen Weißenseer Stadtplan für Entdecker zu entwickeln. Die drei Frauen, die in der Medien- sowie Designerbranche tätig sind, schrieben ein Konzept. Seit Februar 2016 recherchierten sie für den Stadtplan. Im vergangenen Mai konnten sie dann den ersten im A2-Format vorlegen. In diesem werden 32 besondere Orte vorgestellt.Für den neuen Stadtplan haben sich die Frauen vorgenommen, 50 besondere Orte vorzustellen. Der Plan soll ausgefaltet etwa 60 mal 60 Zentimeter groß sein. Damit dieses Vorhaben gelingt, sind Kiezaktivisten, Künstler, Ladenbesitzer und Gastronomen aufgerufen, sich bei den Herausgebern zu melden.