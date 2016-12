Brotfabrik-Galerie zeigt den Bildkosmos des Künstlers Jens Hunger

Berlin: Brotfabrik |

Weißensee. „The Big Apples“ heißt die neue Ausstellung in der Galerie der Brotfabrik.

Die Ausstellung in der Galerie der Brotfabrik am Caligariplatz ist bis zum 10. Januar täglich von 14 bis 20 Uhr zu besichtigen. Weitere Informationen zum Künstler auf www.jens-hunger.de

Im Kulturzentrum am Caligariplatz ist dieses Mal eine wirklich bunte Ausstellung zu sehen. Der Bildkosmos des Weißenseer Künstlers Jens Hunger vermittelt einen Blick auf eine verworrene und bedrohlich erscheinende Welt. Am Anfang seines bildnerischen Schaffens standen Comics und Collagen. Seit einigen Jahren widmet sich Hunger aber Ölgemälden auf Leinwand, Baumwolle und Jute sowie Zeichnungen auf Papier.Dabei bedient er sich einer eigenwilligen Bildsprache. In dieser finden sich Elemente des Surrealismus, der Pop Art, der neuen Sachlichkeit und der abstrakten Kunst. Diese Referenzen an Stile der Kunstgeschichte verbindet er in expressiver und farbintensiver Weise.Seine Motive reichen von menschlichen Figuren, Tieren, Landschaften, Blumen, Symbolen und Ornamenten bis hin zu komplexen und imaginären Szenerien. Die meisten Arbeiten von Jens Hunger entstehen in einem längeren, manchmal mehrere Jahre dauernden Prozess. In diesem arbeitet er einzelne Abschnitte seiner Bilder immer wieder aus.