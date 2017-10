Der Spielwagen macht Station

Weißensee.

Vom 7. bis 17. November macht der Pankower Spielwagen ein letztes Mal in diesem Jahr Station auf der großen Wiese an der Falkenberger Straße 154, ganz in der Nähe der dortigen Flüchtlingsunterkunft. Der knallig-bunte Kleinbus ist gefüllt mit Reifen, Fahrräder, Kisten, Hüpfgeräten und Bastelmaterialien. Die Mitarbeiterinnen Elke Abendschein und Anne Pleuse laden Kinder aus der Nachbarschaft und aus dem Flüchtlingsheim zum gemeinsamen Spielen und Basteln ein. Los geht es jeden Tag um 14 Uhr. Gespielt wird bis zur Dämmerung. Weitere Informationen gibt es auf www.der-spielwagen.de sowie unter

0176/57 26 60 61.