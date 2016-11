Die Drei Spatzen in Weißensee

Auch in diesem Jahr ist LINGULINO in Weißensee mit den Spatzen zu Gast:

„In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch…und oben drüber schneit es, huh!“ Wenn man nur ein warmes Plätzchen fände, doch das ist schwieriger, als gedacht. Von Hofhund und Krähen verjagt, finden Hans, Franz und Erna endlich doch noch "een richtjet Spatzenhotel! Mit Zweijen zum Vastecken, und Körna und sojar Festbeleuchtung!".

Handpuppenspiel nach einem Gedicht von Christian Morgenstern zum Mitsingen und Mitmachen für Kinder von 3 bis 7 und ihre Begleiter. Tel 3530 6655