Die Suche nach dem Schnee

Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee. Zur Aufführung des Puppenspiels „Herr Eichhorn und der erste Schnee“ lädt die Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek am 2. Dezember ein. In der Bizetstraße 41 sind um 10 Uhr die Schauspielerinnen Nicole Gospodarek und Christiane Klatt zu Gast. Sie präsentieren ein Stück nach einem Kinderbuch von Sebastian Meschenmoser für Kinder ab drei Jahre. Das Stück geht der Frage nach, wie es ist, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben Schnee sieht. Herr Eichhorn, der Igel und der Bär verschlafen jeden Winter. Sie hören aber jedes Frühjahr von anderen Tieren, dass es in den zurückliegenden Wochen Schnee gab. Weil sie auch mal Schnee sehen und fühlen wollen, machen sich die drei auf die Suche nach Schnee. Daraus entwickelt sich eine Geschichte über Visionen und Freundschaft. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Anmeldung unter 92 09 09 75. BW