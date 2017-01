Dramen und Märchen: Brotfabrik zeigt Stücke für alle Generationen

Weißensee. Mit tollen Inszenierungen und Premieren macht die Bühne der Brotfabrik am Caligariplatz auch im neuen Jahr weiter.

Weitere Informationen zum Programm gibt es auf http://asurl.de/12su

„Hinter uns liegt ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir hatten mehr Besucher denn je“, resümiert Leiter Nils Foerster. „Unsere 300 Vorstellungen im vergangenen Jahr wurden von knapp 11.000 Zuschauern besucht. Für eine so kleine Bühne wie die unsere ist das ein toller Erfolg.“ Doch Foerster weiß auch, dass man sich nicht auf Erfolgen ausruhen darf. Deshalb hat er für das erste Quartal dieses Jahres wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, in dem sich hinreißende Kindertheateraufführungen ebenso finden wie nationale und internationale Theaterproduktionen für Erwachsene.So können sich die Zuschauer zum Beispiel auf das Stück „Ich bin Edith Piaf“ freuen, das vom 26. bis 28. Januar gezeigt wird. Im vergangenen Jahr wurde der 100. Geburtstag der französischen Sängerin begangen. Doch wer war diese Künstlerin wirklich? Eine Gruppe von Theatermachern aus Sankt Petersburg stellt die Geschichte ihres Lebens, ihrer Liebe und ihres Todes vor. Die Vorstellungen beginnen an allen drei Tagen um 20 Uhr.Eine Premiere ist indes am 9. Februar erleben. „Seit Anfang Januar proben bei uns im Haus finnische Theaterleute“, so Nils Foerster. „Der bekannte finnische Regisseur Mikko Roiha inszeniert ein Stück in finnischer Sprache, das übersetzt ‚Allein in Berlin – Die Geschichte über Anna und Otto‘ heißt.“ Dabei handelt es sich um ein Schauspiel nach Hans Falladas „Jeder stirbt für sich allein“. Damit Zuschauer dem Stück folgen können, werden Übertitel in englischer Sprache eingeblendet. Nach seiner Premiere wird das Stück in Finnland auf Tour gehen.Neben den Erwachsenen werden natürlich auch die Kinder in der Brotfabrik-Bühne auf ihre Kosten kommen. So ist am 5. Februar um 11 und 16 Uhr die Märcheninszenierung „Der Froschkönig – Das Mädchen ist der Knaller“ zu sehen. Die Geschichte wird von den „Grimm Sisters“ Dorothee Metz und Susi Claus mit Puppen erzählt. „Außerdem haben wir nach langer Zeit mal wieder ein Stück für ab Zweijährige im Programm“, sagt Nils Förster. Am 12. Februar um 11 und 16 Uhr zeigt der Zirkus Maria seine Inszenierung „Welle Schatten Spiegel“. Für ab Dreijährige spielt Nicole Gospodarek indes am 19. Februar um 11 und 16 Uhr ihr Stück „Gans der Bär“.