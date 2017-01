Weißensee.

Am 27. Januar um 17.30 Uhr beginnt in der Keramikwerkstatt des Frei-Zeit-Hauses ein Winterkurs. Die Künstlerin Almut Witt lädt Interessierte ein, eigene Keramiken zu formen, zu bemalen und zu brennen. Der Kurs geht über drei Termine bis zum 10. Februar. Anmeldung unter0179 951 29 08 oder per E-Mail an Almut.Witt@gmx.de