Eine Geschichte über das Ich

Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee. „Das kleine ich bin ich“ heißt ein Kindertheaterstück, das „TheaterGeist“ am 26. und 27. Januar jeweils um 10 Uhr in der Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek, Bizetstraße 41, zeigt. Das Puppenspiel entstand nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Mira Lobe. In dem Stück geht es um ein kleines Etwas, das plötzlich von einem Frosch gefragt wird: „Wer bist’n du?“ Dem kleinen Etwas fällt aber keine Antwort ein. Es zieht los und sucht Artgenossen. Dabei trifft es auf ein Pferd, eine Kuh, einen Fisch, einen Vogel. Aber keines der Tiere sieht ihm ähnlich. Erschöpft fühlt es sich nach dieser Reise als Gar-Nichts. Bis dem kleinen Etwas plötzlich etwas Einzigartiges an sich auffällt. Geeignet ist das Stück für Kinder ab drei Jahre. Der Eintritt kostet vier Euro. Anmeldung bei Annegret Geist unter 447 61 04. BW