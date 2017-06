Eine Lesung mit Musik

Berlin: Frauenladen Paula Weißensee |

Weißensee. Zu einer musikalischen Lesung lädt der Frauenladen Paula in der Langhansstraße 141 am 16. Juni ein. Peggy Langhans liest ab 20 Uhr aus ihrer Novelle „Der gefundene Garten“. Darin geht es um Hannah. Sie betreibt eine Pension für kranke und schwächelnde Pflanzen und opfert sich gänzlich für diese auf. Dabei hat sie das Gefühl, selbst keinen Platz in dieser Welt zu haben. Bis sie eines Tages den Ableger eines Baumes in einem Garten außerhalb der Stadt einsetzen soll. Damit beginnt eine tiefgründige und spannende Reise in das eigene Ich, bei der Hannah erkennt, wo sie ihre Wurzeln schlagen kann. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Marie Deutscher (Gesang) und André Kolin (Gitarre/Akkordeon). Weitere Informationen unter 96 06 37 61. BW