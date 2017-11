Berlin: Kino Toni |

Friedrichshain/Weißensee. Die Fahrt und der Auftritt des Tanzteams Step by Step im April 2017 in Moskau wurden zum Thema eines Dokumentarfilms. Das Werk feiert am Sonntag, 19. November, seine Premiere. Und zwar im Kino Toni am Antonplatz in Weißensee. Beginn ist um 11 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro. tf