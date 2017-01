Entspannt trommeln

Berlin: Frei-Zeit-Haus Weißensee |

Weißensee. Afrikanisch trommeln kann man am 15. Januar von 10 bis 13 Uhr im Frei-Zeit-Haus in der Pistoriusstraße 23. Afrikanische Musik löst bei vielen Menschen Lebensfreude aus. Beim Spielen der Rhythmen haben sie Spaß, aber sie werden auch lockerer und entspannter. In seinem Workshop will Mark Kofi Asamoah den Teilnehmern zeigen, wie man sein Rhythmusgefühl stärkt. Interessierte melden sich bei ihm verbindlich unter 0173 237 46 34 oder 813 60 57 an und erfahren dann alles Weitere. BW