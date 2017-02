Faschingsfeier für die Familien

Weißensee.

Zu einer Faschingsfeier für Jung und Alt lädt das Frei-Zeit-Haus am 26. Februar ab 15 Uhr ein. Wer mitfeiern möchte, sollte natürlich ein Kostüm anhaben. In der Pistoriusstraße 23 erwartet die Familien Musik, Tanz, Pfannkuchen und viel Unterhaltung. Für Kinder werden eine Bastelstraße sowie ein Bewegungsparcours aufgebaut. Die einfallsreichsten Kostüme des Nachmittags werden prämiert. Der Eintritt kostet 4,50, ermäßigt 3,50 Euro. Kinder bis zwei Jahre und Kinder im Kostüm haben freien Eintritt. Familien melden sich unter92 79 94 63 oder per E-Mail info@frei-zeit-haus.de an.