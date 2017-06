Fête de la Musique: Sechs Bands in sechs Stunden am Mirbachplatz

Weißensee. In diesem Jahr wird die „Fête de la Musique“ am Mirbachplatz ganz groß gefeiert.

Am 21. Juni wird am Mirbachplatz eine Bühne aufgebaut. Sechs Stunden lang werden ab 16 Uhr fünf Bands für facettenreiche musikalische Unterhaltung sorgen. Den musikalischen Reigen eröffnet die Band „Caravan“. Sie wird mit Folkmusik die Zuhörer unterhalten. Danach wird die Band „Moskow Mol“ Reggae spielen. Ab etwa 18 Uhr begeistert das Duo „Komponistenviertel“ mit Country- und Rockmusik. Ab 19 Uhr ist die Band „Submasters“ mit Hardrock zu erleben. Rockig geht es dann mit den Bands „Matal Militia“ und „Organic Fat“ bis etwa 22 Uhr weiter.Das Tolle an diesem Musikprogramm: Es ist draußen zu erleben und völlig kostenlos. Seit gut 30 Jahren wird die „Fête de la Musique“ in Europa gefeiert. In Berlin gibt es seit 1995 die Musik „umsonst und draußen“. Mittlerweile werden fast 300 Orte in der ganzen Stadt am 21. Juni bespielt. Der Konzertmarathon am Mirbachplatz ist sicher einer der Höhepunkte an diesem Tag.