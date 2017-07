Gemeinsam an Bildern arbeiten

Weißensee.

Unter dem Motto „Komm wir malen eine Sonne“ lädt das Projekt „Bilderkreisel“ der Brotfabrik am Caligariplatz zu einem Ferienworkshop ein. Willkommen sind alle zwischen sechs und 16 Jahre. Am 15., 17., 22. und 24. August haben die Teilnehmer von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit, eigene Bilder zu malen, fremde weiter zu malen oder Bilder zu übermalen. Auf diese Weise entstehen unter Beteiligung aller Teilnehmer ungewöhnliche Gemeinschaftskunstwerke. Kinder können per E-Mail ib@brotfabrik-berlin.de sowie unter471 40 01 angemeldet werden. Gefördert wird dieses Projekt von der Aktion Mensch und der Heidehof Stiftung.