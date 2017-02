Highlights für Trompete und Orgel

Im März wird der international tätige Trompetensolist Jonas Jacob mehrfach in Berlin zu hören sein. Dabei wird er von seinem Bruder und langjährigen Konzertpartner Titus Jacob an Orgel, sowie Klavier begleitet. Musikliebhaber sind am 17. März um 16 Uhr herzlich in die Friedenskirche der Stephanusstiftung eingeladen. Es erklingen bekannte Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Sergei Rachmaninov und Antonin Dvorak. Jonas Jacob studierte nach seinem Abitur an der Berliner Theresienschule, in Lübeck, Leipzig und Saarbrücken bei renommierten Trompetenprofessoren, sowie zeitgleich Rechtswissenschaften und wurde bereits mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet.