Jubiläumskonzert in der Pfarrkirche

Berlin: Pfarrkirche Weißensee |

Weißensee. Der gemischte Chor LiedGut lädt am 20. Mai um 17 Uhr zu seinem Jubiläumskonzert „20 Jahre LiedGut“ ein. Unter Leitung seines Dirigenten Nils Jensen präsentiert der Chor Werke, die ihn in den vergangenen zwei Jahrzehnten besonders prägten. Begleitet wird der Chor von Marvin Gasser an der Orgel sowie Kantor Thomas Lanz und seinen Blechbläsern. Die schönsten Geschichten aus 20 Jahren Chorleben erfahren die Gäste von Moderatorin Birgit Christ und aus einer druckfrischen Jubiläumszeitung. Das Konzert findet in der evangelischen Pfarrkirche Weißensee in der Berliner Allee 180/184, Ecke Falkenberger Straße statt. Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten. BW