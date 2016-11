Keramiken für die Adventszeit

Weißensee.

Einen Advents-Keramikkurs für alle bietet die Weißenseer Künstlerin Almut Witt an. Der Kurs beginnt am 28. November und läuft über drei Montage. Jeweils von 17.30 bis 20 Uhr sind Teilnehmer dazu im Frei-Zeit-Haus Weißensee, Pistoriusstraße 23, willkommen. Gestaltet werden können zum Beispiel Kerzenständer, Schalen , Anhänger oder kleine Engel. Im großen Brennofen der Werkstatt werden die geformten Figuren und Gegenstände gebrannt. Anmeldung bei Almut Witt unter0179 951 29 08 oder per E-Mail almut.witt@gmx.de