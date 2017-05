Keramiken selbst herstellen

Weißensee.

In der Keramik-Werkstatt des Frei-Zeit-Hauses können Erwachsene in einem neuen Kurs sommerliche Keramiken zum Beispiel für Balkon, Terrassen oder herstellen. Dabei werden sie von der Almut Witt unterstützt. Dieser Kurs startet am 23. Juni um 17.30 Uhr im Souterrain in der Pistoriustraße 23. Unter anderem erfahren die Teilnehmer, wie sie Pflanzenschilder, Dosen, Tassen oder Blumenkästen gestalten können. Zur Erbauung werden Gedichte von der Keramikerin vorgetragen. Wer an diesem Kurs teilnehmen möchte, meldet sich möglichst zeitig unter0179 951 29 08 oder per E-Mail Almut.Witt@gmx.de an und erfährt dann Näheres.