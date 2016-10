Konzert - Schumann: "Der Rose Pilgerfahrt"

Der Chor "Die Wartenberger" lädt zum Konzert "Robert Schumann: Der Rose Pilgerfahrt" in die Immanuel-Kapelle Berlin Weißensee ein.

Hauptperson dieses Stückes von 1851 ist Rose, die Tochter der Elfenkönigin. Sie ist des harmonischen Lebens im Elfenreich überdrüssig und möchte endlich einmal als Menschenkind alle Höhen und Tiefen des Daseins erfahren. Die Mutter lässt das Mädchen nur ungern ziehen und gibt ihr als Talisman eine Rose mit, die sie immer an ihrer Brust tragen und nie verlieren soll. Andernfalls müsse sie sterben und ins Reich der Elfen zurückkehren.Chor "Die Wartenberger"Andrea Chudak (Solistin)Benedikt Sindermann (Solist)Felix Bruder (Solist)Anita Keller (Klavier)Natalie Miller (Leitung)Der Eintritt beträgt 15,00 Euro, ermäßigt 12,00 Euro.Kartenreservierung über unsere Webseite oder an der Abendkasse.Auf unserer Webseite www.die-Wartenberger.de oder per Mail an Kontakt@die-Wartenberger.de