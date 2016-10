Künstlerin Almut Witt bietet neuen Keramikkurs im Frei-Zeit-Haus an

Weißensee. Aus einem Batzen Ton und mit ein wenig Geschick eigene Keramiken herstellen können Interessierte ab 28. Oktober im Frei-Zeit-Haus Weißensee.

Die Künstlerin Almut Witt veranstaltet in der Pistoriusstraße 23 einen Keramikkurs. Dieser findet nach dem Start an vier weiteren Freitagen von 17.30 bis 20 Uhr statt. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Eigene Ideen können gern mitgebracht werden. Natürlich hält Almut Witt auch viele Anregungen bereit.Der Keramikkurs ermöglicht den Teilnehmern, eine kleine Auszeit vom Arbeitsalltag zu nehmen. Zwischendurch gibt es Tee, und die Teilnehmer lauschen stimmungsvoller Lyrik. Was die Teilnehmer des Herbst-Kurses gestalten, ist ihnen selbst überlassen. Die Bandbreite reicht von Schalen, Tassen, Kerzenhalter bis zu Figuren. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter0179 951 29 08 oder auf www.almut-witt-keramik.de/aktuelles an.