Kulinarischer Filmabend

Berlin: Frauenladen Paula Weißensee |

Weißensee. Zu einem „Kulinarischen Film-Abend“ mit dem Titel „Pierre-Auguste Renoir“ lädt der Frauenladen Paula in der Langhansstraße 141 am 10. Januar ab 19 Uhr ein. An diesem Abend können die Teilnehmerinnen mehr über den berühmten Maler des französischen Impressionismus erfahren. Der Film über ihn zeigt mit wunderschönen Farben in fantastischem Licht und mit viel Sinnlichkeit das Leben des Malers. Anmeldung unter 96 06 37 61. BW