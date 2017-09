Kulinarischer Leseabend

Berlin: Frauenladen Paula Weißensee |

Weißensee. Maria Stuart (1542-1587) steht im Mittelpunkt eines kulinarischen Leseabends. Zu diesem lädt der Frauenladen Paula am 10. Oktober um 18 Uhr ein. Maria Stuart war nicht nur die Königin von Schottland, sondern auch von Frankreich und England. Doch als Katholikin war sie die Widersacherin der protestantischen Königin Elisabeth von England. Das wurde ihr zum Verhängnis. Und so endete ihr Leben mit 45 Jahren auf dem Schafott. Mehr über diese historische Persönlichkeit ist beim Leseabend im Frauenladen in der Langhansstraße 141 zu erfahren. Anmeldung unter 96 06 37 61. BW