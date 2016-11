Laien inszenieren ein Theaterstück

Berlin: Brotfabrik |

Weißensee.

Auf der Probebühne der Brotfabrik startet ein neues Theaterprojekt für Laien. Zu diesem sind ab sofort Interessierte im Alter zwischen 18 bis 70 Jahren willkommen, die sich im Theaterspielen ausprobieren möchten. Vorgesehen ist, dass Bruno Franks „Perlenkomödie“ inszeniert und zu gegebener Zeit aufgeführt wird. Die Proben finden freitags in der Brotfabrik am Caligariplatz 1 von 17.30 bis 19.30 Uhr statt. Wer Lust hat, in dieses Theaterprojekt einzusteigen, meldet sich per E-Mail bea.ellinger@freenet.de