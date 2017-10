L'ATELIER - Einladung : Vernissage BOLENDER - Oktober 21. ab 17 Uhr

BOLENDER wird ab Oktober 21. bis November 5. in L'ATELIER ausstellen.

NICHTS, AHNEND

Linien streben zu Formen, Schatten erschaffen Tiefe und Licht, bevor zarte Farbschleier die blassen Körper Kuss für Kuss zum Leben erwecken – die klassische Entstehungsgeschichte eines Ölbildes oder die Erfolgsgeschichte eines Kreuzzuges gegen das ungnädige Weiß der leeren Leinwand? Nein: Chronologie der Kämpfe, etwas existent, quasi berührbar machen zu wollen. Aber die Zwischenstationen berühren mich mehr als das Ergebnis. Also frage ich mich:Ist, was ich sehe, realer als was ich sehen will? Und plötzlich wird am wirklichsten, was ich nicht gesehen habe. Ich verwerfe die Idee eines konstruierten Bildes und befrage den Prozess. Zweifel gegen Fakt, Chaos gegen Struktur, Idee gegen Wissen. Und ich finde das Ungesagte, das nicht Fassbare, das Mangelhafte – was uns letztlich zu Menschen macht..