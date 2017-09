L'ATELIER - Einladung : Vernissage STEPHANIE BARNES - SEPT 16. ab 17 Uhr

Stephanie BARNES wird ab September 16. bis 23. in L'ATELIER ausstellen.

Stephanie Barnes ist eine aufstrebende Künstlerin aus Toronto, Kanada, die nun in Berlin wohnt.

Sie malt um das innere Auge sichtbar zu machen und hat die Sehnsucht, Dingen Ausdruck zu verleihen, für die sie keine Worte findet. Emotionen und Selbstdarstellung waren in ihrer bisherigen Welt nicht erwünscht aber die Malerei gibt ihr die Möglichkeit, Gefühle in einer Weise darzustellen, die ihr bisher verwehrt war.Die ausgestellten Stücke sind Werke vom Beginn ihrer Malerkarriere. Diese sind als eine Einführung in ihre Arbeit gedacht und veranschaulichen die vielschichtigen Ausdrucksweisen menschlicher Erfahrungen. Die farbenfrohen Kreise repräsentieren sowohl die Freude als auch das Chaos des Lebens.