L'ATELIER - Vernissage MAUD LAURENT - MAI 13. ab 17 Uhr

Maud Laurent wird Gravuren und Zeichnungen bis Mai 23. ausstellen

Geboren 1979 in Straßburg, studierte Maud Laurent Kunst an der Straßburger Schule für Dekorative Kunst und an der Straßburger Universität in der Abteilung für Bildende Kunst. Sie lebt and arbeitet in Weißensee



Seit 2015 steht das Ätzen (Kaltnadel, Aquatinta) im Mittelpunkt ihrer grafischen Arbeit.

Der Körper ist zersplittert und gespalten, so dass eine grafische Konversation mit Kartographie und der Messung von Elementen im Raum entsteht, ein Spiel zwischen Ausdruckskraft und Distanzierung, das die Methodik und Intensivität der Gravurtechnik selbst widerspiegelt