L'ATELIER - Vernissage TIM VAN DER LOO - MAI 26. ab 17 Uhr

Tim van der Loo (NL) wird ab Mai 26. bis Juni 5. E-Zeichnungen in L'ATELIER ausstellen.

Diese e-Bilder wären auf einem elektronischen Tablet mit Fingern gezeichnet und dann, ohne elektronischer Trick gedrückt. Diese Arbeit ist eine Kreuzbegegnung zwischen den ältesten und den neuartigen Zeichenwerkzeugen. Sehr überraschend.



Tim van der Loo ist ein junger Designer von Objekten und Bildern. In Beiden ist es seine Absicht, die spielerischen und taktilen Formen, Farben und Kompositionen in verschiedenen Dimensionen zu finden.



Ab 18 Uhr : Live Konzert !!! Banjo, Stimme, Koffer, Tambourin! The O: S. Robinson Lumber Company spielt Musik von der Appalachen Folklore bis Delta Blues.



Die Ausstellung hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.



L'ATELIER schlägt eine Auswahl an Getränken und Speisen vor, um Ihren Besuch mehr Spaß zu machen.