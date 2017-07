Löwenfamilie selbst malen

Weißensee.

In der nächsten Veranstaltung im Atelier Prof. Werner Klemke am 15. Juli geht es im wahrsten Sinne des Wortes „tierisch“ zu. Willkommen sind Kinder und Erwachsene, die Lust haben, eine Löwenfamilie zu malen. Die Bilder werden in Gouache gestaltet. Unterstützung erhalten sie dabei von der Künstlerin Christine Klemke. Der Malnachmittag findet von 14 bis 18 Uhr in der Remise in der Tassostraße 21 statt. Anmeldung unter0176 55 41 49 26 und per E-Mail christine_klemke@yahoo.de