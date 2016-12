Märchenstück in der Bibliothek

Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee. „Bruno und der Weihnachtsbaum“ ist der Titel einer Figurentheater-Inszenierung, die am 9. Dezember in der Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek zu sehen ist. Um 10 Uhr zeigt die Schauspielerin Nicole Gospodarek ihr Stück, das nach der Geschichte „Die Leihgabe“ entstand. Geschrieben hat sie der in Weißensee aufgewachsenen Schriftsteller Wolfdietrich Schnurre. Bruno ist ein bisschen der „Schrecken der Hinterhöfe“. An manchen Tagen ist er hilfsbereit. Aber oft versetzt er die Nachbarn in Angst. Die Geschichte spielt in einer Zeit, in der es wirtschaftlich nicht rosig in Berlin aussah. Aber dann steht Weihnachten vor der Tür. Das muss gefeiert werden. Vor allem muss ein Weihnachtsbaum her. Doch wer soll den bezahlen? Geeignet ist dieses Stück für alle ab sechs Jahre. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Weitere Informationen: 92 09 09 80. BW