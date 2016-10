Mit besonderer Architektur

Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee. Das Buch „Treppe, Fenster, Klo“ wird am 10. Oktober um 10 Uhr in der Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek vorgestellt. In der Bizetstraße 41 liest die Übersetzerin Dorota Stroinska aus diesem Buch, das im Motitzverlag erschien. Geschrieben haben es die polnischen Autoren Aleksandra Machowiak und Daniel Mizielinscy. Überall auf der Welt haben Architekten ungewöhnliche Häuser gebaut. Da gibt es Häuser, die mal wie Birnen aussehen und mal zusammengeschoben werden können oder Teehäuser hoch über dem Erdboden, aufblasbare Häuser oder Iglu-Häuser Dieses Buch stellt 35 von ihnen vor. Sie stehen in Leipzig, Stuttgart oder Zürich, aber auch in Kopenhagen, Tokio oder im Süden von Chile. Immer wird erklärt, warum sie so ungewöhnlich sind, was ihre Besonderheiten sind und wer ihre Architekten sind. So gibt dieses Buch allen ab sieben Jahre Einblicke in die zeitgenössische Architektur. Anmeldung zur Lesung unter 92 09 09 72. BW