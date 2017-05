Mit dem Reader richtig umgehen

Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee. Eine E-Book-Reader-Sprechstunde bietet die Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek am 14. Juni von 16 bis 18 Uhr an. Seit Anfang des Jahres können sich Nutzer in der Weißenseer Bibliothek in der Bizetstraße 41 E-Book-Reader Tolino ausleihen. Mit diesen kann man E-Medien nutzen, die die Berliner Bibliotheken zur Verfügung stellen. Die E-Book-Reader können jeweils vier Wochen ausgeliehen werden. Jedes Gerät wird in einer Medienbox gemeinsam mit einer kleinen Anleitung und einem USB-Kabel verliehen. Die Ausleihe findet über Serviceplätze in der Bibliothek statt. Weiterhin können Nutzer aber auch mit eigenen Readern das E-Medien-Angebot der Bibliotheken nutzen. Mehr dazu sowie zur Nutzung der E-Book-Reader ist bei dieser Spezialsprechstunde zu erfahren. Um Anmeldung unter 92 09 09 72 wird gebeten. BW