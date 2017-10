Mit dem Reader richtig umgehen

Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee. Eine eBook-Reader-Sprechstunde bietet die Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek am 18. Oktober von 16 bis 18 Uhr an. Seit Anfang des Jahres können sich Nutzer auch in der Bizetstraße 41 eBook-Reader ausleihen. Mit diesen kann man elektronische Medien nutzen, die die Berliner Bibliotheken zur Verfügung stellen. Dieses Angebot kann man aber auch mit eigenen Readern nutzen. Mehr dazu ist in der Sprechstunde zu erfahren. Anmeldung unter 92 09 09 72. BW