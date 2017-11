Montagsmaler im Charlotte-Treff

Berlin: Charlotte-Treff |

Weißensee.

„Montagsmaler“ heißt ein neuer Kurs, der im Charlotte-Treff in der Mutziger Straße 1 stattfindet. Unter Leitung der Weißenseer Künstlerin Anna Görner werden sich die Teilnehmer in unterschiedlichen Techniken ausprobieren: mit Pastellstiften, Aquarell- und Acrylfarben, mit Tusche, Kohle und Bleistift. Es wird Hintergrundwissen zu den Techniken vermittelt, und jeder kann Stillleben, Abstraktes, Akte, Landschaften und anderes malen und zeichnen. Anna Görner fördert jeden nach seinem derzeitigen Stand. Deshalb sind Anfänger ebenso willkommen wie Fortgeschrittene. Der Kurs findet montags von 16 bis 17.45 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an anna.goerner@yahoo.de