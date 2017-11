Neue Drucke und Keramiken: Dritter Kunstsalon am Weißen See

Weißensee. Einen dritten und letzten Kunstsalon für dieses Jahr veranstalten Skadi Engeln und Ella von Berg am 19. November.

Von 16 bis 20 Uhr öffnen die beiden Künstlerinnen dafür ihre Ateliers in der Großen Seestraße 17. „Mit dem Kunstsalon am Weißen See haben wir ein neues Format entwickelt, in dem wir neben unseren eigenen Arbeiten auch bildende Künstler aus unserem persönlichen Umfeld vorstellen“, so Skadi Engeln. Wichtig ist den beiden, dass die Werke der eingeladenen Künstler in einem Dialog mit den von ihnen ausgestellten Arbeiten treten. Für den dritten Kunstsalon fertigt Skadia Engeln zurzeit eine neue Serie vielfarbiger Holzdrucke an.Diese neuen Drucke und ihre Malerei stellt sie den Druckgrafiken und Bildern von Zoppe Voskuhl gegenüber. Dieser stellt, wie Skadi Engeln selbst, das Abbild des Menschen in den Fokus seiner Arbeit. Weiterhin ist im Kunstsalon die Lyrikerin Anna Hoffman zu Gast. Sie produzierte bereits mit Voskuhl eine Reihe von Kunstbüchern. Etliche davon werden am 19. November ausgestellt. Ella von Berg präsentiert hingegen hochwertiges Porzellan.