Berlin: Immanuel-Kapelle |

Weißensee. Die Musikschule „Béla Bartók“ lädt am 16. Dezember um 18 Uhr zum traditionellen „Weihnachtskonzert in Weißensee“ in der Kapelle der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in der Friesickestraße 15 ein. Im Mittelpunkt steht die Erzählung „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ von Heinrich Böll. Umrahmt wird diese Geschichte von instrumentaler und vokaler Musik von Solisten und Ensembles der Musikschulfiliale Weißensee. Der Eintritt ist frei. BW