Rentier Rudis Abenteuer

Berlin: Brotfabrik |

Weißensee. In den kommenden Tagen geht es auf der Bühne der Brotfabrik am Caligariplatz 1 für Kinder bereits sehr weihnachtlich zu. Am 4. Dezember können sie um 11 und 16 Uhr das Stück „Rentier Rudis Weihnachtsabenteuer“ sehen. Dieses Theaterstück mit Figuren wird von der Mobilen Märchenbühne für Kinder ab drei Jahre präsentiert. „Frau Holle“ können Kinder indes am 8. und 9. Dezember jeweils um 10 Uhr erleben. Nicole Weißbrot zeigt ein Erzähltheaterstück mit Objekten aus der Backstube. Auch dieses Stück ist für alle ab drei Jahre geeignet. Eintritt kostet jeweils sieben, ermäßigt fünf Euro. Weitere Informationen und Kartenreservierung unter 471 40 01. BW