Songs aus dem Wohnzimmer: Eric Pfeil gastiert in Sepp Maiers2raumwohnung

Weißensee. Mit einem Konzert startet Sepp Maiers2raumwohnung sein diesjähriges Programm. In der Langhansstraße 19 ist am 18. Februar um 20 Uhr der Song-Poet Eric Pfeil zu Gast.

Weitere Informationen zum diesjährigen Programm gibt es auf www.seppmaiers2raumwohnung.de

„Er befindet sich zurzeit auf einer Wohnzimmertournee“, so Programmgestalter Achim Seuberling. „Dabei wird er das erste Wohnzimmer-Live-Album der Musikgeschichte aufnehmen. Das heißt: Bei jedem Konzert gibt es einen Live-Mitschnitt, und aus jedem Veranstaltungsort landet ein Song auf der neuen CD von Eric Pfeil .“Normalerwiese tritt Eric Pfeil bei seiner Tournee in „richtigen“ Wohnzimmern bei den Leuten daheim auf. Er hofft natürlich, dass seine Gastgeber viele Freunde und Verwandte zusammentrommeln. An Sepp Maiers2raumwohnung reizt den Musiker vor allem die Atmosphäre, und eigentlich ist dieser Veranstaltungsort ja auch nichts anderes als ein großes Wohnzimmer, in dem die Zuhörer auch mal eng zusammenrücken. Auf jeden Fall wird dieser Abend für das Publikum etwas Besonderes. Wann hat man schon mal die Chance, live bei einer Produktion für eine CD dabei zu sein.Dass Sepp Maiers2raumwohnung erst jetzt mit Veranstaltungen ins neue Jahr startet, liegt daran, dass sich Achim Seuberling mal eine Pause gönnte. Erfahrungsgemäß raffen sich in den ersten Wochen des Jahres nicht allzu viele auf, um bei winterlichen Schmuddelwetter Veranstaltungen zu besuchen. So hatte Seuberling auch Zeit, für die nächsten Monate ein abwechslungsreiches Programm zu organisieren. Immerhin hängt die Messlatte etwas höher, seitdem der Veranstaltungsort im vergangenen Herbst von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit dem bundesdeutschen Spielstätten-Programm-Preis „Applaus 2016“ ausgezeichnet wurde.Die zweite Veranstaltung des Jahres am 3. März um 20 Uhr ist in Sepp Maiers2raumwohnung eine Vernissage. Eröffnet wird eine Ausstellung mit Bildern der in Weißensee lebenden Künstlerin Hanna Hennenkemper. Einen Tag danach ebenfalls um 20 Uhr steht dann das nächste Konzert auf dem Programm. Das Duo Bobo & Herzfeld ist gemeinsam mit Yegor Zabelov zu Gast. Sie interpretieren Volkslieder auf ihre ganz eigene Art.