Spaziergang durch den Park

Weißensee.

Eine botanische Führung durch den Park am Weißen See veranstaltet das Pankower Umweltbüro am 15. Dezember. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem ehemaligen Umweltbüro an der Berliner Allee 125. Der Geograf Stefan Grenz wird mit den Teilnehmern durch den Park spazieren und die historische Entwicklung der Parkanlage und den Baumbestand erläutern. Weiterhin geht er auf natur- und kulturbezogene Besonderheiten ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung unter

92 09-10 07/-04 80 wird gebeten.