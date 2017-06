Weißensee.

Zu einem heimatgeschichtlichen Spaziergang lädt der Verein Weißenseer Heimatfreunde am 17. Juni ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Frei-Zeit-Haus in der Pistoriusstraße 23. Sigrid Weise wird durch das Munizipalviertel führen, auf historische Besonderheiten aufmerksam machen und Geschichten erzählen. Weitere Informationen gibt es unter

0163 473 67 17.