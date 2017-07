THE 5th DIMENSION ZEIGT DAS BILD VON 48ST NEUKÖLLN IN WEISSENSEE

« THE 5TH DIMENSION» ist ein auf 10 Jahre angelegtes Projekt das Malerei und Musik verknüpft und in öffentlichen Performances während “48 Stunden Neukölln” aufgeführt werden. Dieses Jahr, im "Valentin Stüblr", war die 4. Edition.

Das 2 x 2.50 M. Bild ist das Ergebnis dieser Improvisation mit G. Gschlößl auf Posaune, M. Schmolling auf Klavier und P. Herzig auf Pinsel"



THE 5th DIMENSION» hat die Freude, Sie zu laden, das Bild an den Wänden von L’ATELIER zu entdecken.

21. JULI ab 17 Uhr

in L'ATELIER, Heinersdorferstraße 34,

13086 Berlin-Weißensee

Wir freuen uns euch zum Aperitif zu einladen.Sie können durch den Besuch der FaceBook und Instagram Seiten aktuell zu halten.