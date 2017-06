Unter freiem Himmel gemalt

Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee.

„Vom Jüdischen Friedhof zur Fischerinsel“ heißt die neue Ausstellung der Gruppe „Maldorado“ in der Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek in der Bizetstraße 41. Zu besichtigen sind sowohl Arbeiten von Gruppenmitgliedern als auch von Gäste, die am vergangenen Sommer-Plainair von „Maldorado“ teilnahmen. Die Freiluftmalerei fand unter künstlerischer Leitung des Malers und Grafikers Eckerhard Koenig statt. Gearbeitet wurde an Orten zwischen dem Jüdischen Friedhof in Weißensee und der Fischerinsel in Mitte. Unterstützt wurde das Plainair vom Frei-Zeit-Haus Weißensee, von der Wohnungsbaugenossenschaft „Berolina e. G.“ und von der Wohnungsbaugesellschaft Gesobau. Zu besichtigen ist die Ausstellung bis zum 28. August montags von 10 bis 20 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 19 Uhr sowie mittwochs von 15 bis 19 Uhr.