Verein organisiert wieder ein buntes Sommerprogramm am Weißen See

Weißensee. Auf dem Gelände der Freilichtbühne Weißensee gibt es auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm. Dafür sorgt im vierten Jahr in Folge der Verein Freunde der Freilichtbühne Weißensee.

Aktuelle Informationen zum Programm finden sich zeitnah auf freilichtbühne-weissensee.de

Dieser hat ein Programm mit Kinofilmen, Musikveranstaltungen und Puppentheater auf die Beine gestellt. Aus Gründen des Lärmschutzes finden fast alle Veranstaltungen wiederum auf der kleinen Bühne statt, die sich hinter der großen Freilichtbühne befindet. An den Wochenenden können sich Klein und Groß nachmittags auf Puppentheater freuen. Dieses finden am Sonnabend und Sonntag um 16 Uhr statt. Am 29. Juli ist zum Beispiel die Puppenspielerin Jolanta Walter zu Gast, die ihre Version des Märchens „Rotkäppchen“ zeigt. Einen Tag später kommt Quaiser’s Puppenkoffer mit dem Stück „Die diebische Waldhexe“.Am Abend stehen indes Filme auf dem Programm. Diese beginnen um 21.15 Uhr. Am 29. Juli wird zum Beispiel der finnisch-deutsche Film „Die andere Seite der Hoffnung“ gezeigt und am 3. August der Defa-Film „Der Haifischfütterer“ aus dem Jahre 1985. Aber auch Dokumentarfilme gibt es, so am 4. August ein Film über Frank Zappa.Der Verein Freunde der Freilichtbühne Weißensee besteht seit knapp fünf Jahren. Zu diesem schlossen Cineasten aus der Region zusammen. Der Verein bewarb sich seinerzeit beim Bezirksamt um den Betrieb der Freilichtbühne. Mit Erfolg.Gebaut wurde die Freilichtbühne ab 1955 im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks (NAW). Das Weißenseer Bezirksamt ließ die Bühne zwar 1993 komplett sanieren, aber Anwohner – besonders aus den neu gebauten Häusern in der Nähe der Bühne – beschwerten sich immer häufiger über den Lärm. Deshalb finden auf der Bühne nur noch selten Veranstaltungen statt. Fast alles spielt sich auf dem früheren Wirtschaftshof hinter der Bühne ab.