Weißensee. Um den Kindern die Wartezeit bis zum Heiligabend zu verkürzen, lädt die Bühne der Brotfabrik am Caligariplatz in den nächsten Tagen zu Aufführungen ein. Maria Mägdefrau zeigt mit Fingerpuppen und Klaviermusik ihr Stück „Die Weihnachtsgans Auguste“ nach Friedrich Wolf. Geeignet ist diese Inszenierung für Kinder ab vier Jahre. Zu sehen ist dieser Weihnachtsklassiker am 18. Dezember um 11 und 16 Uhr, am 20. Dezember um 10 und 14.30 Uhr sowie am 19. und 21. Dezember um 10 Uhr. Der Eintritt kostet sieben, ermäßigt fünf Euro. Karten unter 471 40 01. BW