Berlin: Frauenladen Paula Weißensee |

Weißensee. Zu einem Vortrag „Louise Borgeois 1911 bis 2010“ lädt der Frauenladen Paula am 17. November um 19 Uhr ein. In der Langhansstraße 141 wird die Soziologin Andrea Althoff das Leben und Wirken der Bildhauerin vorstellen. Seit 1938 lebte und arbeitete sie in New York. Sie thematisierte eigene Lebenserfahrungen in ihrer Kunst. Weitere Informationen unter 96 06 37 61. BW