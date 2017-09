Weißensee.

Der Abgeordnete Dennis Buchner (SPD) veranstaltet am 20. September eine Bürgersprechstunde ab 18 Uhr im Mittelraum des Frei-Zeit-Hauses Weißensee in der Pistoriusstraße 23. Buchner steht den Bürgern für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Wer diese Möglichkeit nutzen möchte, meldet sich unter92 37 31 67 an. Weitere Informationen gibt es auf www.dennis-buchner.de